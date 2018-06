UvA realiseert 220 tijdelijke studentenkamers voor internationale studenten

De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat 220 extra tijdelijke studentenkamers realiseren, vooral om internationale studenten te helpen. De woningen komen op een recreatiepark in Spaarnwoude en in één van de torens van de voormalige Bijlmerbajes.

Volgens de universiteit is het voor studenten in Amsterdam heel lastig om een betaalbare kamer te vinden, maar is die situatie voor internationale studenten nog nijpender. Zij kunnen niet kiezen voor de optie thuisblijven wonen die Nederlandse studenten wel hebben, zo redeneert de universiteit.

Bijlmerbajes

In de voormalige Bijlmerbajes worden 122 gemeubileerde studentenkamers gemaakt. Ook de Vrije Universiteit (VU) gaat hier studentenkamers realiseren. Het gaat om individuele kamers met gemeenschappelijke doucheruimte en keuken.

Spaarnwoude

Op recreatiepark Droompark Spaarnwoude kunnen honderd studenten met zijn vieren een recreatiewoning delen. Op het park is onder meer een overdekt zwembad, een buurtwinkel en een restaurant. 'Met OV en fiets kunnen studenten binnen een half uur Amsterdam centrum bereiken', aldus de universiteit.

Tijdelijk

De extra kamers zijn tijdelijk, per februari moeten de studenten op zoek naar nieuwe woonruimte. Vanaf september zijn ook de tijdelijke studentenkamers in

Oudemanhuispoort klaar, die voor een periode van drie jaar worden verhuurd.

Na het eerste jaar in Nederland moeten internationale studenten zelf hun weg vinden op de woningmarkt.