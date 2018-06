Drie Amsterdammers aangehouden voor in hoofd steken advocate

De politie heeft vorige maand drie mannen aangehouden in verband met een steekpartij in Zoetermeer vorig jaar. Daarbij werd een advocate in haar hoofd gestoken door haar cliënt. Het OM kon vandaag pas met het bericht naar buiten komen, omdat de verdachten in beperkingen zaten.

Drie van de vier verdachten zijn nu opgepakt. Het gaat om een 20-jarige, een 21-jarige en een 22-jarige man. Naar de vierde man wordt nog gezocht.

Lees ook: Advocate in hoofd gestoken; dader vermoedelijk Amsterdammer

De steekpartij vond in september 2017 plaats. De 38-jarige advocate had een afspraak met een cliënt die, zo bleek later, een valse naam had gebruikt om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek lijkt er niks aan de hand te zijn, maar bij afronding van het gesprek valt de man haar uit het niets aan. De man steekt haar in haar hoofd en in haar wang.

De advocate heeft er een groot litteken in haar gezicht aan overgehouden. Ook is ze arbeidsongeschikt geraakt en is haar bedrijf failliet.

Vierde verdachte

Naar de vierde verdachte wordt dus nog gezocht. Deze man is de vermoedelijke steker geweest. Eerder werd er in Bureau 020 al aandacht besteed aan de zaak. Daar werden camerabeelden en een compositietekening van de vierde man getoond. Die had een opvallend hoedje op.

De politie is nog steeds op zoek naar tips. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.