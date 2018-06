Slijterij Zuidoost voor onbepaalde tijd gesloten na nachtelijke explosie

De slijterij aan de Karspeldreef in Zuidoost is op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten. Gisternacht ging voor de slijterij een explosief af.

De explosie veroorzaakte flinke schade aan het winkelpand, een naastgelegen bakkerij en enkele auto's. Er waren tientallen inslagen in de winkelruit en auto's in de buurt te zien.

Eén persoon liep letsel op. Getuigen zeggen rond 1.40 uur een luide knal gehoord te hebben. De slijterij zit in Winkelcentrum de Kameleon. De winkel is een speciaalzaak voor 'Zuid-Amerikaanse urban dranken'.



Het is niet ongebruikelijk dat zaken in de stad gesloten worden nadat zich een incident heeft voorgedaan. Zo worden zaken die bijvoorbeeld beschoten worden door de gemeente dichtgetimmerd. Ook de vondst van een (niet ontploft) explosief kan voor de burgemeester reden zijn een zaak te sluiten. Op dit beleid is de laatste tijd veel kritiek ontstaan, omdat het mogelijk méér geweldsincidenten in de hand zou werken.