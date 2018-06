Twee Europees kampioenen en 'Salah' tekenen eerste Ajax-contract

De Amsterdammers Brian Brobbey, Anass Salah-Eddine en Ryan Gravenberch hebben hun eerste profcontract bij Ajax getekend. Brobbey is een centrumspits die afgelopen seizoen indruk maakte met zijn vele goals. Samen met Gravenberch werd hij vorige maand bovendien Europees Kampioen onder 17. Salah-Eddine komt over van AZ.

Brobbey kwam afgelopen seizoen uit voor zowel Ajax O17 als Ajax O19. Met 34 goals werd de geboren Amsterdammer topscorer van de Ajax-jeugd. Bovendien kroonde Brobbey zich afgelopen maand tot gedeeld topscorer van het door Nederland gewonnen EK onder 17.

Het contract van de spits gaat in op 1 juli 2018 en loopt tot en met 30 juni 2021. Brobbey zal in eerste instantie nog niet aansluiten bij het eerste van Ajax, maar op de website van Ajax laat hij weten dat dat ondanks zijn leeftijd wel een kortetermijndoel is. 'Ik wil volgend seizoen belangrijk zijn voor Ajax O19. Daarnaast hoop ik mee te trainen met Ajax 1 en misschien wel een wedstrijd te spelen.'

Naast Brobbey heeft ook de eveneens zestienjarige Anass Salah-Eddine zijn eerste profcontract getekend. De linksback komt over van AZ en tekent tot medio 2021. Ajax maakte de komst van de jeugdspeler op twitter bekend met de tekst 'We've got Salah'. Weinig verrassend betreft het hier echter niet de Egyptische wereldtopper Mohamed Salah, maar gaat het dus om een Nederlandse jeugdinternational. Salah-Eddine zal komend seizoen in principe uitkomen voor Ajax O17 en Ajax O19.

De derde zestienjarige die donderdag zijn handtekening onder een eerste contract zette is Ryan Gravenberch. Gravenberch speelt al sinds 2010 in de jeugdopleiding van Ajax. Ook hij tekent een contract tot en met juni 2021. Saillant detail: zaakwaarnemer van het talent is Mino Raiola, die veelvuldig in het nieuws is vanwege de transfersoap rond Justin Kluivert.