Groot illegaal hotel dichtgetimmerd aan de Amsteldijk

De gemeente heeft dinsdag een groot illegaal hotel opgerold aan de Amsteldijk. Het hotel verhuurde, verspreid over drie woningen, zeventien slaapplaatsen.

Handhavers werden gealarmeerd via een tip op social media. Toen ze bij de Amsteldijk aankwamen, troffen ze acht kamers aan met in totaal zeventien slaapplaatsen. De kamers waren verdeeld over drie verbouwde panden.

Receptie en snacks

Op het moment van controle waren negen toeristen in het illegale hotel. De gasten werden ontvangen bij een professionele receptie en er stond een snackautomaat in de ontvangstruimte.

De woningen zijn nu voor drie maanden dichtgetimmerd. Als de eigenaar kan aantonen dat hij de plek weer als woning gaat gebruiken, dan mogen de panden weer worden geopend. Hij loopt nu kans op een boete tot €61.500,- euro voor woningonttrekking.