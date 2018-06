Politie even confuus na kraak pand van Indonesië in Zuid

Een groep krakers heeft vanavond een pand aan de Brachthuijzerstraat in Zuid bezet. De politie wist even niet wat te doen, want het pand was een Indonesisch overheidsgebouw.

In het gebouw zat het consulaat van Indonesië, maar de laatste tijd waren er geen activiteiten. Wel zou er dagelijks bewaking aanwezig zijn. De politie was druk doende om te kijken of het pand nog 'consulair' is. Want het pand mag dan op Nederlands grondgebied staan, als politieman of vrouw kun je niet zomaar naar binnen als het een consulaat betreft.

Inmiddels is het duidelijk: het pand wordt niet meer gebruikt als consulaat. Daardoor gelden de 'reguliere' kraakregels. De politie wacht nu op aangifte van de eigenaar.

