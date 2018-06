Extreemrechts protesteert tegen We Are Here in raadhuis Amstelveen

Demonstranten van de extreemrechtse actiegroep Voorpost hebben vanavond hun stem laten horen in het raadhuis van Amstelveen.

Een groep van zo'n tien mensen liep met spandoeken het gemeentehuis binnen en riep de leus 'Illegaliteit is criminaliteit'. De actie lijkt gericht tegen de We Are Here-groep die sinds dinsdag in een gekraakt kantoorpand in Amstelveen zit.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de groep rond 19.30 uur het pand binnenging en rond 20.15 uur weer was vertrokken. Eerder op de avond verzamelden een aantal eenheden van de politie zich bij het kraakpand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan, omdat de demonstratie om 19.00 uur was aangekondigd.

Oproep

De gemeente Amstelveen houdt de ontwikkelingen rond het kraakpand nauwlettend in de gaten, nadat op Facebook oproepen de ronde gingen om te protesteren tegen het verblijf van de ongedocumenteerde vluchtelingen. Zo staat voor morgenavond het evenement 'Project X - We were here first' gepland, waarbij wordt opgeroepen om met onder meer rookbommen een statement te maken.

De We Are Here-groep nam dinsdag zijn intrek in het leegstaande kantoorpand. Locoburgemeester Herbert Raad van Amstelveen maakte daarop de krakers duidelijk dat ze niet welkom zijn. In de buurt is er sindsdien ook verscherpt toezicht door politie en handhavers.