'Super Granny' pakt wereldtitel powerliften in Canada

Ina 'Super Granny' Koolhaas heeft het geflikt: ze is wereldkampioen geworden op het WK Powerliften in Canada. In haar klasse heeft Ina maar liefst drie wereldrecords gevestigd.

De 71-jarige Super Granny deed mee in de categorie vrouwen van boven de zeventig jaar oud en tot 63 kilo. Ina zette met gemak honderd kilo op haar schouders en zo pakte ze de gouden plak.

Trots

'Ze was geweldig,' roept Ina's coach Jinga Gosschalk over FaceTime. 'Stalen zenuwen, ze deed alles wat we geoefend hebben. Ze was waanzinnig!' Zelf is Ina ook wel te spreken over haar prestaties, alhoewel: 'Dat bankdrukken moet echt een stuk beter, hoor.'

Verbeteren

Coach Jinga deelt dat perfectionisme wel. 'Achteraf dacht ik wel, had ik dit geweten, dan had ik wel voor iets zwaarders gekozen. Maar er moet altijd ruimte zijn voor verbetering,' zegt ze.

Ruimte én tijd voor verbetering is er in ieder geval wel, want Ina gaat nog lang niet stoppen. 'Natuurlijk ga ik door. Als ik stop, dan ga ik dood,' zegt ze.