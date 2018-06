Indonesiërs ontstemd over kraak voormalig consulaat: 'Het gebouw was niet leeg'

Zo'n vijftien Indonesiërs zijn van de ambassade in Den Haag naar het pand aan de Brachthuijzerstraat in Zuid gekomen, nadat het pand aan het einde van de middag werd gekraakt. Het gaat om het voormalig consulaat van Indonesië.

De krakers hingen na de kraak een Indonesische vlag op aan het pand met daarop het krakerslogo, iets wat de Indonesiërs niet kunnen waarderen. 'Ze maken onze vlag te schande', zo riepen ze tegen agenten die bij het pand staan.

De Indonesiërs snappen niet waarom de politie de krakers niet verwijdert. 'Het gebouw was niet leeg, het is uw baan om ze eruit te halen', aldus een van hen. Agenten hebben leegstand geconstateerd en gaan vanavond niet over tot ontruiming.

De krakers blijven er rustig onder. Ze drinken een biertje en maken wat foto's, al dan niet met een pruik op het hoofd. Onder toeziend oog van een politieagent bevoorraden de krakers het pand met chips en blikken bier. Vooralsnog lijkt de kraak niets te maken te hebben met de We Are Here-groep, die in een gekraakt kantoorpand in Amstelveen verblijft.

Kleine bevoorrading: zakken chips, wielen (?) en heel veel bier pic.twitter.com/hcZKc8fnG9 — Jelle de Gee (@Jelledeg) June 7, 2018