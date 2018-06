Surinaamse Slavenregisters per 1 juli online in te zien

Alle namen van voormalige Surinaamse slaven zijn vanaf 1 juli online toegankelijk. De slavenregisters zijn vanaf dan beschikbaar via het Nationaal Archief in Nederland en het Nationaal Archief in Suriname.

Wie op zoek is naar meer informatie over zijn/haar Surinaamse voorouders, moest tot nu toe een ticket naar Suriname boeken om daar maar liefst 43 dikke bundels door te spitten op zoek naar een naam. Om al die informatie gemakkelijker toegankelijk te maken, startte historicus Coen van Galen vorig jaar een inzamelingsactie.

Tachtigduizend namen

Naar schatting staan er in de Surinaamse slavenregisters maar liefst tachtigduizend namen. Al deze mensen hebben tussen ruwweg 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863 in slavernij geleefd.

Dat deze informatie beschikbaar wordt, is onder andere waardevol omdat de slaven nu geen nummers zijn, maar personen. Ze staan met naam, geboortedatum, sterfdatum en zelfs namen van vaders en moeders genoemd.

Na de inspanningen van de initiatiefnemers en de hulp van 1500 vrijwilligers, is het vanaf 1 juli allemaal digitaal. Die datum is niet toevallig, want op 1 juli vieren en herdenken Nederland en Suriname voor de 155e keer de afschaffing van de slavernij.