Dieven op heterdaad betrapt bij inbraak bierbrouwerij

Agenten hebben afgelopen nacht twee inbrekers op heterdaad aangehouden toen zij bezig waren met een inbraak in het pand van bierbrouwerij Walhalla Craft Beer in op de Spijkerkade Noord. Ze werden aangehouden in het pand waar ook een biertap bevond. Of ze die ook hebben gebruikt is niet duidelijk. Ze hebben voor zover bekend geen buit gemaakt.

Omwonenden schrokken rond 4:30 uur wakker toen de inbrekers een deurraam insloegen. Daarop werd de politie gebeld. Toen die ter plaatse kwam, lag de deur van het pand er compleet uit. De politie heeft de deur door een glaswacht laten afdichten.