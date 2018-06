Religie steeds belangrijker voor moslims

Religie steeds belangrijker geworden voor Nederlandse moslims. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de onderzoekers komt de toename van geloofsbelevenis door spanningen tussen moslims en niet-moslims.

Amsterdam kent een vrij grote groep moslims, zo'n 12 procent van de bevolking. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat alle groepen moslims steeds vaker bidden en vaker naar de moskee gaan. Wel zijn er grote verschillen tussen Marokkaanse moslims en Turkse moslims.

Marokkaanse moslims vaak orthodox

Van de Turkse Nederlanders noemt 86 procent zich moslim, onder Marokkaanse Nederlanders is dat 94 procent. Het SCP onderscheidt vijf categorieën om de beleving van islam te meten. In de twee meest strikte categorieën valt 84 procent van de Marokkaans- Nederlandse moslims. Onder Turks- Nederlandse moslims is dat 45 procent. Het aantal ongelovigen is in tien jaar tijd ongeveer gelijk gebleven.

Het rapport geeft geen beeld van religieuze beleving van Amsterdamse moslims, maar uit eerder onderzoek bleek dat zij niet veel afwijken van ten opzichte van landelijke cijfers.