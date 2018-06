Opluchting na vertrek krakers uit voormalig consulaat Indonesië

De krakers die gisteravond het voormalig Indonesisch consulaat aan de Brachthuijzerstraat in Zuid waren binnengedrongen, hebben het pand vannacht verlaten. Dit zou zijn gebeurd onder begeleiding van de politie.

Vanochtend waren de sporen van de kraak nog steeds zichtbaar. 'Het is een beetje een rommel, maar het is allemaal goed. Dit zijn documenten van Indonesië en dit is heel belangrijk', aldus bewaker Mizar Ahmad. In het pand staan veel archiefkasten met daarin onder andere immigratiepapieren.

De kraak zorgde gisteren voor veel consternatie, vooral toen de krakers een Indonesische vlag ophingen met daarop het krakerslogo. De Indonesiërs vonden dat de krakers zo hun vlag te schande maakte. Ahmad was vanochtend duidelijk nog aangedaan door de actie. 'Dit is niet leuk. Een groot drama. En dat in Nederland. Ik geloof het niet.'

De krakers lieten weten dat ze zich er niet van bewust waren dat ze in een voormalig consulaat zaten. Ze claimden dat de woningnood hun tot hun actie aanzette. Er kwamen dan ook excuses toen zij rond één uur het pand verlieten.