Doelgroepenvervoer gemeente moet snel schoner worden

Amsterdam zet een volgende stap in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Vanaf 2022 moet het doelgroepenvervoer in de stad emissievrij gaan rijden. Dit staat in een akkoord dat is ondertekend tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit.

Vanaf 2022 moeten de contracten voor het doelgroepenvervoer in Amsterdam opnieuw worden afgesloten. Emissievrij rijden wordt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Naast Amsterdam hebben andere grote steden zoals Den Haag en Utrecht en meerdere vervoerders hun handtekening gezet onder het akkoord. De partijen willen samen gaan werken op het gebied van kennisontwikkeling.

Doelgroepenvervoer is aangepast vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Hieronder vallen onder andere het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en leerlingenvervoer. Alleen in het AOV worden al meer dan een miljoen ritten per jaar gereden met een lengte van bijna 7 miljoen kilometer.