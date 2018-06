'Kogel door de kerk: Kluivert vertrekt voor 18 miljoen naar Rome'

Justin Kluivert komt volgend seizoen uit voor AS Roma. De jonge aanvaller tekent voor 5 jaar in de Italiaanse hoofdstad. De transfer gaat Ajax een bedrag van ongeveer 18 miljoen euro opleveren.

Dat meldt Voetbal International. Kluivert is pas 19 jaar, maar vindt het toch al tijd voor een stap naar het buitenland. Dat kwam hem, en met name zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, op veel kritiek te staan van Ajax-fans. Zij verwijten Raiola dat hij Kluivert richting de uitgang van de ArenA heeft geduwd en verklaarden hem daarom persona non grata.

Lees ook: F-side verklaart Mino 'rioolrat' Raiola tot persona non grata bij Ajax

Vorig seizoen debuteerde Kluiver in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Daarna speelde hij 44 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 12 keer tot scoren kwam. In Rome komt hij mogelijk Hakim Ziyech weer tegen. Ook hij staat in de belangstelling van de Romeinen.