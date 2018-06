Moeder ontsnapt met twee kleine kinderen uit brandende auto op Molukkenstraat

Een moeder is vrijdagmiddag met haar twee kleine kinderen uit haar brandende auto op de Molukkenstraat in Oost ontsnapt. Een omstander heeft rook ingeademd, maar bleek na controle van medisch personeel in orde.

Volgens omstanders was één van de kinderen nog een baby. 'Het leek wel een scène uit een film', zegt een getuige tegen AT5.

Het incident werd vlak voor 13.30 uur bij de hulpdiensten gemeld. Op videobeelden is te zien hoe de auto behoorlijk in brand staat. Agenten hebben de straat enige tijd afgezet, maar inmiddels is die weer vrijgegeven.

Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.