Trams botsen op Koningsplein, twee gewonden

Op het Koningsplein is een tram op een andere tram gebotst. Er zijn twee gewonden.

Zij zaten in de tram die waarschijnlijk van achteren werd geraakt door lijn 5 ter hoogte van de Albert Heijn. De politie zegt dat de gewonden aanspreekbaar zijn. Een traumateam dat werd ingezet hoefde niet in actie te komen. Het gebied is wel met linten afgezet. Brandweer en ambulance zijn ter plaatse.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.