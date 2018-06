Bewoners in slaap overvallen, vechten 'voor hun leven' met inbreker

Bewoners van een woning aan de Zuidelijke Wandelweg in Zuid zijn zaterdag op zondagnacht in hun slaap overvallen.

Een inbreker klom rond 04.30 uur de woning binnen met behulp van de achterzijde van een spijlenbed (foto). De bewoners stonden vervolgens in hun slaapkamer oog in oog met de indringer, waarna er een worsteling tussen de bewoners en de inbreker plaatsvond. Daarbij moesten de bewoners volgens de politie 'vechten voor hun leven'.

De achterkant van het bed waarmee de inbreker de woning inklom is niet van de slachtoffers. De politie vermoedt dat de dader het onderdeel ergens in de buurt van de woning heeft gevonden. De dader is er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan.

Wie meer informatie heeft over de overval of over het spijlenbed wordt verzocht om contact op te nemen met de politie op 0900-8844.