Onderzoek naar gebroken nek bewoner verzorgingshuis Cordaan, medewerker op non-actief

Wat is er gebeurd met de 80-jarige Osman in een verzorgingshuis van Cordaan? Vorige week werden zijn kinderen gebeld dat hij op zijn hoofd was geslagen door een medebewoner en daarbij gewond is geraakt. Een dag later bleek er iets veel ernstigers aan de hand: Osman had zijn nek gebroken. Omdat hij dementerend is, kan hij zelf niet vertellen wat er is gebeurd. De politie is ingeschakeld en doet onderzoek. Cordaan heeft de eindverantwoordelijke van die avond op non-actief gesteld.

Ahmet's vader woont pas twee maanden in het verzorgingshuis aan de Ottho Heldringstraat. Hij is dementerend en heeft volledige zorg nodig. De eerste tijd gaat het prima daar, tot een vreemd telefoontje op woensdag 30 mei. Een Cordaan-medewerker vertelt dat Osman met een tondeuse door een medebewoner op zijn hoofd is geslagen. Zijn hoofdwond wordt gehecht en Cordaan zal onderzoek doen naar het voorval.

Een dag later blijkt er nog veel meer mis te zijn. 'Mijn zus barst in tranen uit en vraagt wat is er met mijn vader aan de hand? Zijn hoofd ligt op 90 graden op zijn schouders. Zijn kwijl komt uit zijn mond', vertelt Ahmet Cosar. 'Mijn vader kan niet lopen, niet opstaan. Je moet hem echt verzorgen. Hij herkent ons niet meer.'

'Weet u wel wat een ambulance kost?'

De zus van Ahmet geeft dan al snel aan dat ze de ambulance gaat bellen, de dokter van Cordaan denkt daar volgens Ahmet anders over. 'Hij krijgt medicatie, na twee, drie weken zal het wel goed komen met hem. Mijn zus hamert erop dat ze een ambulance wil. De dokter geeft aan: ''Weet u wel hoeveel dat gaat kosten?'' In welk land leven we?', vraagt een zwaar geëmotioneerde Ahmet zich af.

In het ziekenhuis wordt duidelijk dat het nog erger gesteld is met Osman. Zijn nek is gebroken. 'Ze zeiden dat hij zodanig was beschadigd, dat ze er niets meer aan kunnen doen', zegt Ahmet.

Non-actief

Cordaan zegt tegen AT5 de situatie zeer te betreuren. 'We weten nog niet wat er is gebeurd en wat de oorzaak van de verwonding is. Daarvoor zijn we een onafhankelijk onderzoek gestart. Ook hebben we een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.' De eindverantwoordelijke verzorgster van die avond is op non-actief gesteld zolang het onderzoek loopt.

Osman's zoon Ahmet hoopt erachter te komen wat er precies is gebeurd. 'Ik draaide bijna door daar toen ik het hoorde. Ik belde Cordaan op en ik zei laat me de directeur spreken of iemand anders. Ik wil duidelijkheid.'

Politie-onderzoek

De familie wacht het onderzoek van Cordaan niet af en heeft aangifte gedaan voor zware mishandeling. De politie zegt nog onderzoek te doen naar de zaak.