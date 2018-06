Enorm gokpaleis opent de deuren op Sloterdijk: 'De buurt wordt hiermee ook veiliger'

Hij is 5000 vierkante meter groot, biedt ruimte aan maximaal 2000 gasten, en mocht zo'n 30 miljoen euro kosten: de nieuwe vestiging van Holland Casino op Sloterdijk. En hoewel velen misschien twijfels zouden hebben over de locatie, opende het casino vol zelfvertrouwen vandaag de deuren.

'We hebben 503 speelautomaten verdeeld over twee verdiepingen, twaalf speeltafels waarvan zes roulette en zes kaarttafels', somt casinomanager Robin Hanzon op. 'En vergeet niet de livebingo en ons restaurant.'

Hoewel Sloterdijk door sommigen wordt geassocieerd als een onguur verlaten station, denk het casino door toch anders over. 'Ik denk dat het een toekomstige toplocatie is. Ik zie dat in ieder geval heel positief in.'

Hanzon vertelt dat het de omgeving goed in de gaten houdt. 'Daar hebben we zelf een groot belang bij, maar iedereen profiteert daarvan. Zeker in deze omgeving, wat natuurlijk een kantooromgeving is, zullen we veel meer levendigheid gaan brengen waardoor het ook veiliger gaat worden.'