Al meer dan 300 geweldsincidenten tegen BOA's dit jaar

In de stad zijn alleen dit jaar al meer dan 300 meldingen van agressie tegen Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) gedaan. Een petitie moet ervoor zorgen dat dit aantal wordt teruggedrongen.

Het aantal incidenten dit jaar belooft enorm te stijgen, over heel 2017 werden er ruim 300 meldingen gedaan. In 2016 ging het om 276 meldingen, terwijl dit er in 2015 nog maar 90 waren. Volgens de Nederlandse BOA Bond (NBB) komt de toename van geweld doordat BOA's niet voldoende zijn uitgerust en doordat burgers niet weten wat de BOA's wel en niet mogen.

'Wanneer mensen zien dat een BOA geen wapens draagt, zien ze hem als een gemakkelijk doelwit. Zonder wapenstok en pepperspray nemen ze hem niet serieus', zegt NBB-adviseur Eric Lakenman. De NBB start nu een landelijke online petitie voor een betere positie van BOA's. De petitie moet ervoor zorgen dat BOA's de juiste middelen, bevoegdheden en respect krijgen.

Op die manier zullen de incidenten, die variëren van messteken en aanvallen met glas tot aanrijdingen en mishandeling, naar verwachting afnemen.

Ook moet de petitie ervoor zorgen dat de opleidingen en examen's beter gaan aansluiten bij de domeinen waarin BOA's werkzaam zijn. Jeffrey, zelf BOA, beaamt dat dit een probleem is. 'We moeten één examen doen en leren niet eens hoe je een proces verbaal opmaakt, daarna word je de straat op gestuurd. Dat is simpelweg niet voldoende, we moeten kunnen bijleren en doorgroeien.'