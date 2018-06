'Bezorgde Amstelveners' houden vrijdagmiddagborrel bij kraakpand We Are Here

Zo'n twintig mensen hebben vanavond enige tijd voor het door We Are Here gekraakte kantoorpand in Amstelveen gestaan. Zij gaven gehoor aan een oproep op Facebook om te protesteren tegen het verblijf van de ongedocumenteerde vluchtelingen.

Van een protest was echter nauwelijks sprake. De groep verzamelde zich rond 19.00 uur bij het pand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan. Onder toeziend oog van de politie dronken ze een paar biertjes.

Lees ook: Amstelveen op zijn hoede voor protestactie tegen We Are Here

De aanwezigen stelden dat zij 'bezorgde Amstelveners' zijn en niets te maken hebben met bijvoorbeeld de extreemrechtse actiegroep Voorpost die gisteren in het gemeentehuis van Amstelveen protesteerde. Rond 20.00 uur ging de groep er weer vandoor.

Lees ook: Buurt gekraakt kantoorpand niet enthousiast over We Are Here

De We Are Here-groep nam dinsdag zijn intrek in het leegstaande kantoorpand. Locoburgemeester Herbert Raat van Amstelveen maakte daarop de krakers duidelijk dat ze niet welkom zijn. In de buurt is er sindsdien ook verscherpt toezicht door politie en handhavers.