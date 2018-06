Marjanne (70) geniet van kilt en eerbetoon op haar laatste verjaardag

Marjanne Houtenpen vierde vandaag haar 70e verjaardag in de wetenschap dat het haar laatste zal zijn. Marjanne is terminaal ziek en heeft euthanasie aangevraagd. Manlief Kees zorgde voor een mannenkoor en droeg een Schotse kilt, een vurige wens van zijn vrouw.

'We gaan een aubade doen aan mijn echtgenote', vertelt een trotse Kees. 'Het Amsterdamse havenkoor is gekomen, daar is ze altijd fan van geweest, ging ze altijd naar toe. Maar ze is terminaal ziek, het gaat snel slechter. Dus toen heb ik bedacht dat het koor nu naar haar toe komt.'

En Kees droeg dus op speciaal verzoek van Marjanne vandaag een kilt. 'We zijn er twee keer geweest en ik zei altijd: "Ik koop er nog wel één, we gaan nog wel een keer." Dat gaat er niet meer van komen maar ik er één gekocht.'

Door haar ziekte ALS heeft Marjanne de grootste moeite met spreken. Maar als ze naar de kilt van haar man wordt gevraagd, lichten haar ogen op. Via haar stemcomputer laat ze weten de kilt 'Heerlijk' te vinden.