Wethouder Groot Wassink: 24-uursopvang gaat er komen, ondanks kritiek uit Den Haag

De 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam gaat er zeker komen, ondanks het verzet uit Den Haag. Die belofte doet de kersverse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink vrijdagavond in AT5's Park Politiek.

Het nieuwe stadsbestuur wil op korte termijn een 24-uursopvang creëren voor 500 uitgeprocedeerde asielzoekers, die daar anderhalf jaar kunnen blijven, en kunnen werken aan 'perspectief'. Verantwoordelijk staatssecretaris Harbers liet tegenover de NOS weten weinig te zien in de plannen: 'Het geeft geen perspectief aan die mensen. Als je langdurig in de opvang zit, wordt je verblijf daar niet legaler van.'

'Niet strijdig'

Maar wethouder Groot Wassink verzekerde vanavond dat die opvang er komt. 'Het Rijk wil acht landelijke vreemdelingenlocaties , maar volgens mij hebben gemeentes gewoon de vrijheid daarnaast hun eigen voorzieningen in te richten, bijvoorbeeld zoals Groningen ook gewoon een 24-uursopvang heeft, dus volgens mij is dat niet per se strijdig met elkaar. Ik heb de staatssecretaris goed beluisterd, die een hoop commentaar had, maar op dat element van 24-uursopvang, volgens mij heeft hij niet gezegd dat dat niet zou kunnen.'

'Haaks op de praktijk'

In het regeerakkoord staat dat opvang zonder voorwaarden alleen mogelijk is voor de eerste twee weken, daarna moeten de asielzoekers meewerken aan terugkeer. Maar ook daarin ziet Groot Wassink geen belemmering: 'Het regeerakkoord in die zin staat ook een beetje haaks op de dagelijkse praktijk. Wij weten gewoon, dat zien we na de verschillende manieren van opvang die we hebben gehad, dat als je terugkeer als voorwaarde stelt, dat ze niet komen.'

'Dus in die zin moet je dat echt op een andere manier aanpakken en vind ik het regeerakkoord zoals dat al weer een tijdje geleden is opgeschreven ook niet heel werkzaam en heb ik het gevoel dat de discussie, ook landelijk, alweer een stap verder is dan het regeerakkoord.'

Kijk hier het hele interview met wethouder Rutger Groot Wassink