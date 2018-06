Politie grijpt in bij studentenprotest Roeterseiland

De politie heeft vanavond op verzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ingegrepen bij een studentenprotest op Roeterseiland. Een groepje van zo'n dertig personen wilde daar gaan overnachten in een tentenkamp.

Het tentenkamp is een vervolgdemonstratie op de 'Mars voor Onderwijs' die vandaag werd gelopen door studenten, docenten en medewerkers van de UvA. Ze demonstreerden tegen landelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs en willen meer democratie en diversiteit binnen de universiteit.

De demonstranten vertrokken vanmiddag rond 15.00 uur vanaf de Oudemanhuispoort en liepen via de Stopera naar de Roeterseilandcampus. 'De mars is al lang voorbij. Een groepje van zo'n dertig mensen heeft besloten om hier te gaan overnachten. Dat mag niet. We hebben ze een paar keer verzocht te vertrekken, maar ze willen niet luisteren. We hebben de politie gevraagd om te helpen', zegt een woordvoerder van de UvA. 'Wij hebben het terrein morgen weer nodig voor de Universiteitsdag. Je kan hier niet zomaar overnachten.'

Een handjevol agenten is nu aanwezig en probeert de studenten weg te krijgen. Daar gaven de demonstranten in eerste instantie geen gehoor aan. De politie besloot hierop hardhandig in te grijpen en het tentenkamp te ontruimen. Of er mensen zijn aangehouden is nog niet bekend.