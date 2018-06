Rake klappen bij studentenprotest: 'We zijn met bruut geweld weggewerkt'

Het was ongetwijfeld bedoeld als vreedzaam protest, de wildkampeeractie van een groep Uva-studenten maar de actie eindigde met flinke rake klappen van de kant van de politie.

De studenten protesteerden tegen landelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs en willen meer democratie en diversiteit binnen de universiteit. De actie begon met een mars van de Oudenmanhuispoort en ging via de Stopera naar het Roeterseiland.

De studenten wilden daar één nacht gaan kamperen maar zover kwam het niet. Het veld werd schoongeveegd en dat ging gepaard met wat de politie typeerde als 'lichte dwang'. Er werd uiteindelijk niemand aangehouden.

Woordvoerder namens de demonstrerende studenten Sebald van der Waal noemt het een treurige gebeurtenis. 'We wilden demonstreren met studenten en docenten en dat hebben we gedaan om te strijden voor ons onderwijs. Maar we zijn zojuist met bruut geweld weggewerkt met geweld, met stokken en met trekken aan haren zonder dat dit nodig was.'

Van der Waal wijst met de beschuldigende vinger naar decaan Han van Dissel. 'Wij hebben geen enkel geweld gebruikt, we zijn tegen geweld. We zijn voor geweldloos verzet. Maar het college van bestuur en de decaan Han van Dissel blijkbaar niet. Hij heeft de orders gegeven voor een gewelddadige ontruiming.'

'Het is ons te doen om minder bezuinigingen, die moeten van tafel. Er moet juist geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs. Er wordt al decennia bezuinigd, het geld per student neemt af. Er worden docenten ontslagen, studies verdwijnen en daarmee verdwijnt de keuzeruimte. Dit kan Nederland niet aan.'