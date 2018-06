Dronken bestuurder veroorzaakt groot ongeval op Middenweg in Oost

Bij een aanrijding in Oost zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten rond 2.00 uur op de kruising tussen de Middenweg en en de Kruislaan. Een bestuurder is aangehouden omdat hij te veel alcohol had gedronken.

De beschonken bestuurder wilde oversteken vanaf de Kruislaan in de richting van de Maxwellstraat, maar moest daarbij voorrang verlenen aan een zwarte Seat.

Meerdere politie-eenheden en drie ambulances boden hulpverlening na het incident, waarbij het medisch personeel ook drie inzittenden hebben nagekeken die met de beschonken man meereden. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.