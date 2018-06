30 maanden cel voor steekpartij bij basisschool Zuid-Oost

Een man die in november 2016 de nieuwe geliefde van zijn ex-vriendin neerstak, moet 30 maanden de cel in. Het slachtoffer werd meerdere malen in zijn lijf en gezicht met een mes gestoken, vlakbij de basisschool van de kinderen van de vrouw.

Het incident gebeurde in de in de ochtend van 16 november 2016, toen het slachtoffer de kinderen naar school bracht. Een van de kinderen is het zoontje van de 40-jarige verdachte. Hij en anderen waren getuigen van de steekpartij.

Naast een celstraf moet de 40-jarige verdachte zich laten behandelen aan zijn psychische stoornis.