Man (40) moet dertig maanden cel in voor neersteken nieuwe geliefde van ex-vriendin

Een man die in november 2016 de nieuwe geliefde van zijn ex-vriendin neerstak, moet 30 maanden de cel in. Het slachtoffer werd meerdere malen in zijn lijf en gezicht met een mes gestoken. Dat gebeurde aan de de 's-Gravendijkdreef in Zuidoost, vlakbij de basisschool van de kinderen van de vrouw.

Het incident gebeurde in de in de ochtend van 16 november 2016, toen het slachtoffer de kinderen naar school bracht. Een van de kinderen is het zoontje van de 40-jarige dader. Hij en anderen waren getuige van de steekpartij. De dader viel de man op straat aan toen hij de kinderen van zijn vriendin naar school bracht. Het slachtoffer werd zo'n twintig keer met een groot mes gestoken in zijn gezicht, rug, hals en been.

Waarom de dader tot deze geweldsuitbarsting is gekomen, heeft hij niet goed kunnen verklaren tegenover de politie en de rechter. Het slachtoffer ondervindt nog steeds lichamelijke en psychische klachten van de aanval. Hij schaamt zich voor het feit dat hij een scheel oog heeft en ontmoet daarom liever geen vrienden, kennissen of familie en gaat ook niet graag naar buiten. Verder rekent de rechtbank het de dader aan dat het feit zich op de openbare weg, vlakbij een basisschool, heeft voorgedaan, kort voor aanvang van de school.

Schadevergoeding

Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf moet de man, bij wie een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld, zich laten behandelen in een forensisch-psychiatrische instelling. Ook moet hij ruim 8.000 euro schadevergoeding betalen en meewerken met de reclassering en krijgt hij een contactverbod opgelegd.