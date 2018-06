Studenten gaan aangifte doen na 'hardhandig politieoptreden' tijdens protest

De protesterende UvA-studenten die gisteren door de politie werden verwijderd van de campus op het Roeterseiland gaan aangifte doen. Door GroenLinks zijn vragen gesteld naar aanleiding van het politie-optreden.

De studenten demonstreerden vrijdagavond tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Enkele tientallen hadden het voornemen om te kamperen op het Roeterseiland, maar daar stak de politie - op aangeven van de universiteit - een stokje voor.

Het optreden van de politie krijgt veel kritiek. Voor de studenten was het aanleiding om zaterdag opnieuw te demonstreren. Tegen bezuinigingen, maar óók hardhandig politieoptreden. Maar vooral de UvA moet het ontgelden. Na drie waarschuwingen gaf het schoolbestuur de agenten teken om over te gaan tot ontruiming.

Vervolgens maakte de politie een einde aan het voornemen van de studenten om te kamperen op de campus. De studenten zijn kwaad dat 'een vreedzaam protest' is ontmanteld door 'agenten die met wapenstokken, pepperspray en politiehonden optraden'. Verschillende betogers zouden verwondingen hebben opgelopen. Er is gisteravond niemand gearresteerd.

Bestuursvoorzitter UvA 'baalt ontzettend'

In een verklaring zegt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur dat ze 'ontzettend baalt' van de uit de hand gelopen studentendemonstratie. Maar het protest 'kon de UvA niet toestaan, vanwege haar verantwoordelijkheid voor de gehele Roeterseilandcampus - zowel binnen als buiten. Daarom is de nog aanwezige mensen in de loop van de avond gevraagd te vertrekken. Toen zij na drie maal gevraagd te zijn, hieraan geen gehoor gaven, zag de UvA zich genoodzaakt de politie om assistentie te vragen', zo luidt de reactie. Tegen AT5 zegt de bestuursvoorzitter dat de politie al met al 'heel beheerst' te werk is gegaan.

Maar vooral GroenLinksers zijn het daar niet mee eens. 'Heftig', zegt fractievoorzitter Femke Roosma. 'En waarom is dit nodig?'. Roosma stelt dat ze 'de situatie ter plekke niet kent', maar 'dan nog je de vraag kan stellen of het gerechtvaardigd is om de studenten met zo veel geweld te verwijderen'. Kamerlid Zihni Özdil wil de kwestie in het parlement aankaarten, en heeft vragen ingediend.

Als je studenten die vreedzaam demonstreren door de politie in elkaar laat slaan, heb je op zijn zachtst gezegd weinig begrepen van democratie.



Ik heb Kamervragen aangemeld: https://t.co/WtxLquRvcv pic.twitter.com/B75rN8CTM4 — Zihni (@ZihniOzdil) June 9, 2018

Zaterdagmiddag staan de studenten opnieuw tegenover het schoolbestuur, omdat 'we willen weten waarom het college van bestuur het nodig vond om ons met politiehonden van het veld te trekken. Vooral omdat we eigenlijk vechten voor hetzelfde', zegt voorzitter Tijmen de Vos van studentenunie ASVA.

Ten Dam liet weten de dat 'naast alumni en medewerkers zijn studenten van de UvA welkom om deel te nemen aan het debat en zich uit te spreken, mits zij dat doen op een manier die past bij een debat, met respect voor alle deelnemers en aanwezigen'.

