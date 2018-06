Zakkenrollers in de boeien geslagen na nog geen uur in Amsterdam

De politie heeft gisteren twee mannen opgepakt voor een tassendiefstal van een Amerikaanse toerist. Opvallend: het duo was pas driekwartier in de stad.

Agenten zagen de mannen vanuit de Thalys uit Brussel het Centraal Station inlopen. Daar vertoonden zij direct 'zakkenrollersgedrag'. Ze liepen richting het Damrak waar zij bij verschillende terrassen naar mogelijke buit leken te loeren.

Uiteindelijk belandde het duo op de Dam, waar zij een stel aanspraken dat tegen de muur van de ABN Amro-bank leunde. Eén van de verdachten sprak het stel aan, terwijl de ander de laptoptas van de man probeerde weg te nemen. De eigenaar had dit echter op tijd door en pakte zijn laptoptas vast.

Enkele minuten later liepen de twee mannen naar een man en een vrouw op een bankje. De vrouw had haar handtas naast haar staan. Wederom sprak een van de mannen het stel aan, terwijl de ander de handtas wegnam. De agenten zagen wat er gebeurde en sloegen de twee mannen in de boeien.

Een verdachte had een valse identiteitskaart. De andere verdachte bleek in het buitenland een bekende te zijn van de politie. De mannen zitten vast.