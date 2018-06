Heleen van Royen weet niet of trio met twee mannen nog ooit gaat gebeuren

Heleen van Royen (53) twijfelt of ze ooit nog een trio gaat hebben met haar vriend Bart (31) en een andere man. Wel hebben ze samen al een trio gehad met een prostituee erbij.

Van een trio droomde Van Royen al langere tijd. Vanwege het schrijven van haar nieuwe boek Sexdagboek kwam het plan in een stroomversnelling. 'We hadden het er al vaak over gehad. Ik wilde het een keer met twee mannen doen, Bart met twee vrouwen. Dus daar ontstond een patstelling. Ik wilde er best een keer een vrouw bij, maar dan moest er ook een keer een man bij, gelijk oversteken, snap je? Dat was mijn voorwaarde', vertelt ze tegen De Volkskrant.

'Moest nu gebeuren'

Dat gelijk oversteken lijkt er alleen niet meer van te komen. 'Als het er dan toch een keer van zou komen, moest het natuurlijk nu, zodat ik het in het dagboek kon verwerken. Het was veel feministischer dan ik dacht, want wij vrouwen hadden echt de leiding. Ik weet niet of dat trio met twee mannen er ooit nog van gaat komen', zegt Van Royen.

In het Sexdagboek krijgt de lezer een goed beeld van hoe het trio er met de prostituee erbij aan toeging. 'Watch and learn', zei Heleen tegen haar vriend Bart voordat de prostituee haar ging bevredigen. 'Het floepte eruit. Niet aardig, ik schaam me er nog voor. Maar ik dacht echt: shit, wat doet ze dit ongelooflijk, verbazingwekkend, goed. Ik werd er compleet door verrast', blikt ze nu terug op die opmerking.

Twitter

Heleen van Royen kent haar vriend Bart van Twitter. 'De band waar hij toen in drumde, Rigby, zou optreden in een pop-upstore ter promotie van mijn nieuwe roman. Ik had alle bandleden toegevoegd op Twitter. We begonnen berichtjes te sturen, ik was vrijgezel en vond hem aantrekkelijk, dus ik nodigde hem voor de grap uit om langs te komen in Portugal. Toen ik hoorde hoe oud hij was - 26 - verdronk ik zowat in mijn jacuzzi van schrik.'

Meer details over het seksleven van Bart en Heleen zijn te lezen in het nieuwste boek van Van Royen: Sexdagboek.