Vijzelgracht na vijftien jaar bouwoverlast opgeleverd: 'Eindelijk weer op een bankje zitten'

Bijna is het zo ver, de opening van de Noord/Zuidlijn. Een opluchting voor de bewoners van de Vijzelgracht, die daar bijna vijftien jaar in de rommel zaten. Vandaag werd de Vijzelgracht bovengronds al opgeleverd en daar is Cees van bakkerij Holtkamp heel blij mee.

'Ik vind dat ze het heel mooi gedaan hebben. Lekker breed. Eindelijk niet meer een plekje voor de fiets hoeven zoeken', vertelt Cees Holtkamp tevreden. 'De boompjes, de bankjes, die zijn er. Dus ik heb er wel vrede mee.'

Voor de bouw van de Noord/Zuidlijn moest de straat jarenlang open. 'Hier zit de metrowand', vertelt Cees wijzend naar de grond. 'Dus alles moest tussen die metrowand en de huizen. Daar ligt alles. Dus we hebben een jaar met bruggetjes gewerkt. Toen heeft er een jaar of vijf hier een heel hoog hek gestaan toen ze de damwand gingen storten. Het was wel een onderneming om hier te komen.'

Slechte buurt

In 1969 startten Cees en Petra bakkerij Holtkamp aan de Vijzelgracht, toen nog geen goede buurt. 'De bank zei dat het onverstandig was om hier te gaan beginnen. Petra en ik zijn hier op een bankje gaan zitten. We hebben de voorbijgangers geteld en dat waren er zo veel. Dat waren mensen die van de binnenstad naar de Albert Cuyp en terug liepen. Geen haalbaarheidsonderzoek gedaan. We gingen het gewoon doen en het heeft goed uitgepakt.'

Tijdens de verbouwingen werden bewoners in de straat geconfronteerd met verzakkingen. 'Wij zijn er goed doorheen gekomen. Maar onze overburen op nummer tien konden de deuren niet meer openen. Een ander huisje is omgevallen. Dus die kijken er anders tegenaan dan wij. Wij hebben het als bedrijf meer dan gered. En nu is het eindelijk klaar.'