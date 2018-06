Ook Ajax schuldig aan wegkopen jonge spelers

Het vertrek van Justin Kluivert naar AS Roma is zo goed als zeker. Jonge Ajacieden lijken steeds vaker voor het Europese avontuur te kiezen en dat is, volgens kenners, een zorgelijke ontwikkeling. Maar er lijkt vooral sprake van een vicieuze cirkel waar Ajax zelf ook schuldig aan is.

Hoewel nog niet officieel bevestigd, lijkt de transfer van de Justin Kluivert een kwestie van tijd. En er zijn meer jonge Ajacieden die in verband worden gebracht met grote Europese clubs. 'Een zorgelijke ontwikkeling, zeker voor de Eredivisie. Daar zijn eigenlijk twee redenen voor: het niveau van de Eredivisie holt achteruit en de enorme ontwikkeling qua geld in het buitenland', vertelt Ajax-watcher van De Telegraaf Mike Verweij.

Ajax is overduidelijk niet blij met het aanstaande vertrek van Kluivert, maar de club aast zelf ook op jong, buitenlands toptalent. 'Ajax heeft natuurlijk zelf ook Kasper Dolberg weggehaald uit Denemarken. Toen hebben ze ook niet tegen die jongen gezegd van blijf maar fijn in Denemarken je school afmaken bij je leeftijdsgenoten', zegt een kritische zaakwaarnemer Peter R. de Vries.

Langere contracten

Verweij stelt dat de KNVB ook met het dossier bezig is. 'Eric Gudde (algemeen directeur van de KNVB, red.) heeft daar bepaalde gedachten over. Hij hoopt dat spelers van zestien straks, in plaats van drie, vijf jaar kunnen tekenen.'

Als Kluivert inderdaad vertrekt, heeft hij in totaal 44 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. 'Dat vind ik weinig voor zo'n overstap. Hij is geweldig talentvol. Ik geniet van die jongen en zie heel veel in hem. Ik begrijp dat clubs dat ook zien. Maar was nou nog een jaar langer gebleven', analyseert De Vries.

De Ligt

Ondertussen blijft de geruchtenmachine op volle toeren draaien. Ook de naam van Matthijs de Ligt gaat al lange tijd rond. 'Hele grote clubs hebben interesse en die willen ook heel veel betalen. Maar Ajax wil De Ligt niet laten gaan. Er is ook gesproken over een verkoop van De Ligt, maar dat hij dan nog één of twee seizoenen in Amsterdam blijft spelen op huurbasis. Het gaat nog een hele strijd worden', denkt Verweij.