Voetballegende Ronaldinho gespot in Amsterdam

Voormalig topvoetballer Ronaldinho is in de stad gespot. Meerdere mensen hebben de Braziliaan vanmiddag weten vast te leggen met hun camera.

Youssef trof Ronaldinho vanmiddag in de Lange Leidsedwarsstraat. 'Hij was heel vriendelijk. Ik ben even met hem op de foto gegaan', vertelt de Amsterdammer. Even later werd hij gespot in restaurant Chicano's. 'Heel veel mensen wilden met hem op de foto', vertelt een andere man.

Waarom de voormalig speler van Barcelona en AC Milan precies in de stad is, is niet bekend. Hij was in ieder geval omringd door twee beveiligers.

Just seen Ronaldinho In Amsterdam the actual fucking Ronaldinho omg pic.twitter.com/zpwUFUtk7Q — Stewart. (@SLN_67) June 9, 2018