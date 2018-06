Drie keer beschoten coffeeshop The Power blijft dicht

Coffeeshop The Power in de Sarphatistraat gaat voorlopig niet open. Dat heeft de voorzieningenrechter deze week bepaald. De zaak werd in mei 2016 op last van de burgemeester dichtgetimmerd na twee keer te zijn beschoten. Tijdens onderhandelingen om alsnog de deuren te mogen openen werd de coffeeshop een derde keer beschoten.

De gemeente hield de zaak dicht en trok de gedoogverklaring om softdrugs te mogen verkopen in. Inmiddels is ook de exploitatievergunning van de coffeeshop verlopen. In afwachting van een nieuwe heropeningsbeslissing van de gemeente vroeg The Power aan de rechter om nu al open te mogen en te doen alsof de zaak een gedoogverklaring en exploitatievergunning heeft.

De rechter vindt dit verzoek te ver gaan. The Power moet van hem eerst een procedure beginnen voor een - nieuwe - exploitatievergunning. Zo kan ook de intrekking van de gedoogverklaring aan bod komen. Een bestuursrechter mag namelijk niets zeggen over de ingetrokken gedoogverklaring in de heropeningsprocedure.

De advocaat van de eigenaar liet vorige maand al weten het absurd te vinden dat de gemeente eerst uitleg wil over wat de eigenaar weet van de beschietingen. 'Welke logica moet hij daar zelf in ontdekken? Als je aangeeft als gemeente, dat drie keer schieten definitieve sluiting betekent, weten criminelen voortaan wat zij moeten doen.'

De gemeente vindt het echter opmerkelijk dat The Power zelfs beschoten werd terwijl de coffeeshop al dichtgetimmerd was. Ook kwam er een kogel bij de bovenburen binnen. 'Deze zaak is zo afwijkend, dat als bijzondere maatregel voor sluiting is gekozen', zei een afgevaardigde van de gemeente in de rechtbank.