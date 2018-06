WK Gay Rugby voor het eerst in Amsterdam: 'Dit is écht uniek'

De Binghamcup is hét wereldkampioenschap voor gay men and women rugby. Voor het eerst in de geschiedenis is het toernooi in Amsterdam. Met een deelname van meer dan zeventig mannen- en vrouwenteams is dit de grootste editie ooit.

'Dat de vrijheid van gays of lesbi's of anders geaarden. Dat dat langzaamaan tanende is, dat je dan zo'n groot toernooi kan neerzetten waarbij iedereen komt kijken. Waar het helemaal niet uitmaakt waar je van houdt, met wie je bent, hoe groot, hoe klein, hoe dik of dun. Er is voor iedereen in een rugbyteam een plek. Dat zie je hier ook.'

Bij de Amsterdamse Lowlanders, die vandaag de strijd aangingen tegen de mannen van Washington, ging het er heftig aan toe. 'Het is uniek. Het is voor het eerst dat er zo'n groot rugby-event in Nederland is. En Amsterdam, onze stad van de Lowlanders, mag het organiseren. Dat is écht iets unieks en geweldigs.'

Op eigen grond wonnen de mannen met 12-5 van Washington. Als het team de aankomende drie wedstrijden van het toernooi wint, staan zij in de finale en zullen zij als ze dát winnen, de zestiende plek op de wereldlijst veroveren,