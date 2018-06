Hans Teeuwen wil Peter R. de Vries aftrekken bij 300.000 handtekeningen Donorreferendum

Met nog maar vijf dagen te gaan en het feit dat er nog ruim 180.000 handtekeningen nodig zijn, lijkt er geen referendum over de Donorwet te komen. Hans Teeuwen hoopt toch nog op een wonder en doet een bijzondere toezegging: hij wil Peter R. de Vries aftrekken als er toch nog 300.000 handtekeningen worden opgehaald.

'Zeg, heb jij al getekend op Referendum.nl?', vraagt de cabaretier zich af in een video op Instagram. 'Schiet op en doe het eens. Het is heel makkelijk. Ik weet niet hoe het moet, maar het schijnt heel makkelijk te zijn. Je moet gewoon iets indrukken of zo.'

Teeuwen vervolgt: 'Als we de 300.000 handtekeningen halen, ik zeg we, dan ben ik bereid om Peter R. de Vries af te trekken. Eén keer want ik ben gekke henkie niet. En daarna neem ik het nummer Yes sir, i can boogie op met Peter R. de Vries. Dus ga nu naar Referendum.nl.'

In de slotseconden van de video blijkt de dochter van Hans Teeuwen lachend mee te kijken naar haar vader.