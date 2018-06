Nachtelijke toertocht honderden motorrijders eindigt langs de A4

Een groep van tussen de 500 en 750 motorliefhebbers had vannacht afgesproken om samen een stukje te gaan rijden. De nachtelijke toertocht eindigde bij een benzinestation langs de A4 waar iedereen werd gecontroleerd.

De meute verzamelde zich even voor middernacht op het Surinameplein. Motorrijders waren vanuit Almere, Alkmaar en Assen naar Amsterdam gekomen. Eenmaal op de A4 werden ze door tientallen agenten naar een parkeerplaats langs de snelweg werden geleid.

Elke motorrijder werd onderworpen aan een check van de politie: 'Een controle op basis van de wegenverkeeerswet', werd er omgeroepen. 'We wilden gewoon samen een rondje rijden', grijnst één van de motorrijders. 'Ik weet niet zo goed wat ze precies willen doen, we gaan het zien. We staan er al een tijdje.' En dat tijdje werd een tijd voor sommigen, de laatste motorrijder is pas om half vier gecontroleerd.

Verwachte boetes

Agenten in opvallende auto's hebben langs de route naar het pompstation de groep geobserveerd op verkeersovertredingen. Overtreders zullen een dezer dagen daar een bericht over ontvangen. Er is uiteindelijk voor zover bekend niemand aangehouden.

In augustus vorig jaar vond er eenzelfde soort controle plaats in Nieuw-Sloten. De politie liet toen al weten dat dit niet de laatste keer zou zijn. 'Indien wij hier opnieuw mee worden geconfronteerd, kan er snel worden opgeschaald om gericht te kunnen optreden tegen gevaarlijk en asociaal rijgedrag.'

Beelden: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen