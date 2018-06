Spaanse media melden miljoenentransfer Frenkie de Jong naar Barcelona

Frenkie de Jong zou slechts 'op vakantie' zijn in Barcelona maar volgens Spaanse media is de middenvelder in Barcelona om een miljoenentransfer af te ronden.

Volgens de sportkrant Mundo Deportivo gaat het team van De Jong maandag om tafel met de clubleiding van Barca. De 21-jarige stilist zou tussen de 30 en 40 miljoen euro moeten kosten. Het is overigens nog maar de vraag of Ajax mee wil werken aan transfer, Overmars zei vorige maand nog dat hij jonge talenten liever niet verkoopt.

Las portadas del domingo 10 de juniohttps://t.co/fYKwAAJqr5 pic.twitter.com/zB6qCAkgGB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 10, 2018

Een andere sportkrant in Spanje, AS, schreef gisteren al over een aanstaande overgang. Barcelona zou De Jong alvast willen vastleggen om hem vervolgens nog een jaar te verhuren. De Jong kostte Ajax twee jaar geleden 1 hele euro.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf zegt te weten dat De Jong inderdaad in Barcelona is maar dat zou in het kader van een vakantie zijn. 'Heel Spanje in rep enroer, zeg nooit nooit.'