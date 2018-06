Ronaldinho sluit bezoek Amsterdam af met avondje Leidseplein

Hij werd overdag al op meerdere plekken in de stad gespot en het kon natuurlijk ook niet anders dan dat Ronaldinho ergens in een club zou opduiken. De voetballegende heeft een reputatie hoog te houden en werd dan ook gefotografeerd in een discotheek aan het Leidseplein.

's Middags dook de voormalige vedette van Barcelona en Brazilië op bij het Centraal Station en het Leidseplein. En zijn bezoek bleef niet alleen bij het uitgaansplein, ook IJburg werd aangedaan waar Ronaldinho de Marina Club bezocht.

De dag werd wel weer afgesloten in het centrum. Ronaldinho zette de bloemetjes buiten in Club Nova in de Lange Leidsedwarsstraat. Ook daar gingen mensen weer met de Braziliaan op de foto. Het eeuwige hang loose-gebaar werd gemaakt, de blik was wel iets minder scherp.