Traumaheli geland naast Centraal Station na val treinpassagier

Een traumahelikopter is vanochtend bij het Centraal Station nadat een man op het station van een roltrap is gevallen.

Het ongeluk gebeurde even voor negen uur. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het precies met hem is, is niet duidelijk.

Lees ook: Landing van traumaheli op brug Prinsengracht was eigenlijk 'koud kunstje'