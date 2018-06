Scootmobielbestuurder probeert door Coentunnel te rijden

Een bestuurder van een scootmobiel is vanmiddag van de A10 in Noord gehaald.

Het leek erop dat hij of zij door de Coentunnel wilde gaan rijden, zo meldt Rijkswaterstaat op Twitter. De politie heeft het gehandicaptenvoertuig op de vluchtstrook stilgezet. Een agent is daarna achter het stuur van de scootmobiel gekropen en heeft het voertuig daarna de snelweg afgereden.

Een scootmobiel kan maximaal 45 kilometer per uur rijden. Op de A10 geldt echter een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en de snelweg is verboden terrein voor voertuigen die niet harder dan 60 kilometer per uur kunnen rijden.