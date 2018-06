Bewoners Houthavens willen eigen strand: 'Het is een toplocatie'

Bewoners uit de woonwijk Houthavens willen een eigen stadsstrand. Volgens hen is de plek achter hotel Boot & Co daar ideaal voor.

Op Facebook zijn ze een actie gestart, onder de naam Houthaven Beach. De bewoners vragen om 'wit strandzand', een wandelpier en in de zomer een strandtent met cocktails. De actie wordt door ruim vierhonderd Amsterdammers gesteund.

Mooi gebouw

'Het is toch een toplocatie hier?', stelt initiatiefnemer Michiel Bles. 'Met dat mooie gebouw (de Pontsteiger, red.) hier. Deze wijk is over twee jaar klaar en dan kan iedereen op dit mooie strand lekker zwemmen. Het lijkt me heel gezellig.'

De gemeente vindt het geen goed plan. Volgens een woordvoerder is een strand niet veilig omdat er schepen te dicht langsvaren. Er wordt wel gekeken naar andere mogelijke zwemplekken in de Houthavens.

Strandwacht

Volgens Bles is het juist onveilig als de gemeente zijn plan niet uitvoert. 'Er zijn al verschillende pieren waar wordt gezwommen. Dus ik denk dat de gemeente het niet kan tegenhouden. Ze kunnen het beter reguleren en er ook een strandwacht neerzetten om de boel een beetje in de gaten te houden.'