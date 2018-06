Zorgzame agenten stuiten op inbreker in Nieuw-West

Tijdens een dienstronde van twee agenten in Nieuw-West werd zaterdag een man aangetroffen die onwel leek te worden. Maar toen de agenten wilden kijken of alles goed met hem ging, rende de man weg.

De agenten hebben de achtervolging ingezet en troffen hem enige tijd later aan in een auto. Terwijl de man - die deed alsof hij van niets wist - werd aangehouden, ging een andere agent langs bij de plek waar hij eerder was aangetroffen.

Daar zag de politie een bouwsleutel in het cilinderslot van de voordeur van een woning. De man is aangehouden op verdenking van de poging tot inbraak.