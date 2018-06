Politie zoekt getuigen van aanrijding Haarlemmerweg

De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding die zaterdagavond rond 22.30 uur plaatsvond tussen een bestelbusje en een scooter op de Haarlemmerweg. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Radarweg.

De 25-jarige bestuurder van het bestelbusje kwam met de schrik vrij, maar de 18-jarige jongen op de scooter raakte zwaargewond. Een 19-jarig meisje is met een gebroken been overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk.

De politie is in het bijzonder op zoek naar een man en een vrouw die de gewonden hebben geholpen na het incident. Ze willen het tweetal graag bedanken.

