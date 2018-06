Steeds meer tabakverkooppunten in centrum, wethouder onderzoekt stop

Het aantal plekken in het centrum waar sigaretten en andere tabakswaren te koop zijn is sinds 2000 verdriedubbeld. De stichting Rookpreventie Jeugd vraagt het stadsbestuur in te grijpen. De wethouder laat desgevraagd weten de mogelijkheden te onderzoeken.

Eind vorige eeuw waren er in het centrum 46 plekken waar je tabak kon kopen. In 2010 was dit aantal verdubbeld naar 94. Nu zijn dat er nu maar liefst 153.

Toeristenwinkeltjes

Volgens longarts Pauline Dekker van Stichting Rookpreventie Jeugd heeft de stad de kwestie jarenlang links laten liggen. 'De stad heeft zich heel erg gericht op de Nutellawinkels en al die toeristische trekpleisters. Maar je ziet dat er in elk toeristenwinkeltje ook tabak wordt verkocht.'

De toename van het aantal verkooppunten van tabak heeft volgens haar grote gevolgen. 'Linea recta daarmee verbonden is toename van het aantal rokers en dus het aantal doden. 20.000 tabaksdoden, ieder jaar in Nederland.'

Naast de vele toeristenwinkels die tabak verkopen, is het aantal supermarkten ook gestegen. En die verkopen vaak ook tabak. Volgens Dekker is de snelste oplossing voor het probleem dat de stad zelf ingrijpt en een vergunningenstelsel invoert.

Zeer beperkt

'Dus alleen maar een zeer beperkt aantal verkooppunten voor de huidige verslaafden', zegt Dekker. 'Want we doen alles om te zorgen dat de komende generatie niet verslaafd opgroeit. En als je in Noord woont en je kunt alleen maar in Zuid een pakje sigaretten kopen, dan is de kans dat je verslaafd raakt gewoon veel kleiner.'

Wethouder Kukenheim van Zorg laat weten een stop op het aantal verkooppunten een 'interessante gedachte' te vinden. Ze gaat kijken naar de mogelijkheden daarvan. Volgens haar is het zaak dat kinderen op kunnen groeien in een rookvrije stad.