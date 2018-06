Wethouder Meliani cultuurminnend, maar bij ICT nog 'inlezen'

In het nieuwe college zien we veel (oude) bekenden uit de Amsterdamse politiek. Maar dat geldt niet voor Touria Meliani, de nieuwe wethouder Kunst, Cultuur en ICT. AT5 zocht haar op.

De 48-jarige Meliani was de afgelopen vijf jaar directeur van de Tolhuistuin. Daar probeerde ze alle lagen van de bevolking door middel van kunst en cultuur te verbinden. Als wethouder wil ze hetzelfde doel nastreven.

De afgelopen zeven jaar stond de sector onder druk door forse bezuinigingen. Maar kunstenaars die ook ondernemers moeten zijn, dat is wat haar betreft passé. 'Er moet geld bij', aldus Meliani. Dat geld moet onder andere ingezet worden om kunst ook binnen de ring de ruimte te geven. 'Het moet niet te aangeharkt zijn'.

ICT nog even inlezen

Dat haar hart bij kunst en cultuur ligt, is duidelijk. Op de vraag of Meliani overal is te vinden, 'van smartlap tot experimentele kust', antwoordt ze overtuigd 'ja'.

Scherpe visies over ICT ook haar portefeuille - heeft ze nog niet. 'Je verdeelt de portefeuilles en deze kwam bij mij terecht', zegt ze. 'Ik ga het gewoon doen, ik ga me inlezen en daar hard mee aan de slag', aldus de wethouder.