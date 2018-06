Shakira melkt geiten in Amsterdamse Bos

Bijzonder bezoek voor geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos vandaag.

De Colombiaanse zangeres Shakira kwam met haar kinderen langs. Op Instagram heeft ze een filmpje geplaatst waarin te zien is hoe ze een geit op de kinderboerderij melkt. Ook de kinderboerderij heeft over het bezoek bericht. 'Thanks for your help Shakira!', schrijft een medewerker.

Shakira werd in 2001 wereldberoemd met het nummer Whenever, wherever. Ze is in de stad vanwege een concert in de Ziggo Dome, wat gisteravond plaatsvond. Shakira zou in eerste instantie in november optreden, maar dat concert werd verplaatst omdat ze problemen met haar stem had.

Thank you Amsterdam! You were ! Shak pic.twitter.com/h633Wkm9mS — Shakira ? (@shakira) June 9, 2018