Zaanstad wil 'voordeel halen' uit Amsterdamse maatregelen tegen toerisme

Het nieuwe gemeentebestuur van Zaanstad wil profiteren van de populariteit van Amsterdam bij toeristen én de maatregelen die de hoofdstad heeft genomen om de drukte tegen te gaan.

Dat staat in het vandaag gepresenteerde coalitiekoord van Zaanstad. Er wordt de komende jaren onder meer geprobeerd om 'een of meerdere vaste en herkenbare toeristische routes' van Amsterdam naar Zaanstad te laten lopen.

Lees ook: Nieuw stadsbestuur neemt radicale maatregelen tegen toerisme

Voordeel halen

'Zaanstad kan voordeel halen uit de populariteit van Amsterdam en het feit dat de hoofdstad maatregelen neemt om toeristen meer in de regio te spreiden', schrijven coalitiepartijen VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie. De toeristenbelasting wordt daarom verhoogd naar zeven euro per overnachting. Er wordt daarnaast onderzocht of het Amsterdamse systeem van toeristenbelasting vanaf 2020 ook in Zaanstad kan worden toegepast.

De maatregelen om het aantal toeristen in Amsterdam te verminderen bestaan onder meer uit het weren van touringcars binnen de A10, het terugbrengen van het aantal dagen dat woningen mogen worden verhuurd via Airbnb en het weren van grote winkel- en restaurantketens. Ook kunnen toeristen geen gebruik maken van rondvaartboten om het centrum te bereiken, want die mogen daar straks niet meer aanleggen.

Lees ook: Provinciebestuurder: 'Hoeveel banen gaat weren toeristen kosten?'

Metroverbinding

Wel moet er volgens Zaanstad nog veel gebeuren aan de bereikbaarheid van de gemeente. Een wethouder uit het vorige college sprak zich vorig jaar al uit voor een metro van en naar Amsterdam. Die wens is er nog steeds. 'Wij maken ons sterk voor een metroverbinding tussen Amsterdam en Zaanstad', schrijft de nieuwe coalitie.

De partijen willen een extra museum in het centrum van Zaandam. 'Daarbij doen wij ook een beroep op kunstdepots in Amsterdam en het Zaanse stadsarchief. De Zaanstreek is aantrekkelijk voor toeristen vanwege de geschiedenis van het unieke Hollandse landschap.'

Lees ook: Eric van der Burg leidt formatiegesprekken in Zaanstad

De gemeente moet aan de toeristen worden gepresenteerd als 'uniek en dynamisch gebied, waar oud en nieuw naast elkaar bestaan'.

Het coalitieakkoord van Zaanstad is af: vandaag aan de slag voor het Zaanstd van morgen. Het was mij meer dan een waar genoegen mijn steentje te hebben kunnen bijdrage voor deze mooie gemeente. https://t.co/w0551yZVHh — Eric van der Burg (@ericvanderburg) June 10, 2018